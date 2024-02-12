

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان



واصل الفحيحيل عروضه اللافتة مؤخرا وتمكن من الفوز على النصر 2-1 مساء أمس على ستاد علي صباح السالم في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وبهذه النتيجة ارتقى «الأحمر» إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 18 نقطة، وبقي «العنابي» عند رصيده السابق 20 نقطة بالمركز الرابع.



سجل للفحيحيل كل من البرازيلي وليام باروس (3) ومواطنه فيتور داسيلفا (10)، فيما سجل للنصر إبراهيم الظفيري (81).



وسيطر الفحيحيل على مجريات الشوط الأول عبر الضغط العالي واللعب المباشر وسرعة مهاجميه مستغلا الارتباك الدفاعي لمنافسه.



ومن خطأ دفاعي بعد سلسلة تمريرات ناجحة، تمكن باروس من خطف الكرة وإيداعها في شباك الحارس خالد العجاجي محرزا هدف السبق للفحيحيل (3).



وجاء الهدف الثاني لـ «الأحمر» من كرة طولية لجاسم كرم استقبلها فيتور ببراعة وسددها مزدوجة لتسكن الزاوية اليمنى للعجاجي (10).



وكاد فيتور ان يضاعف غلة فريقه من الأهداف من الوضع منفردا غير أن كرته ذهبت ضعيفة بيد العجاجي (15). وفي الشوط الثاني واصل الفحيحيل أفضليته وسدد فيتور كرة من داخل المنطقة أبعدها الحارس العجاجي إلى ركنية (66).



وفي ربع الساعة الأخير ضغط النصر بحثا عن التسجيل وسدد راشد المطيري كرة قوية لكن الحارس عبدالرحمن المجدلي كان في المكان المناسب فتمكن من ابعادها (74).



وقلص ابراهيم الظفيري الفارق لفريقه النصر عبر تسديدة من خارج المنطقة، وسكنت كرته الزاوية اليمنى للحارس المجدلي (81)، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للفحيحيل 2-1.



إلى ذلك، تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الـ 15، حيث يسعى العربي لتجاوز عقبة ضيفه الجهراء على ستاد صباح السالم، فيما يأمل السالمية تفادي أي مفاجآت من منافسه الشباب على ستاد ثامر.



وسيكون «الأخضر»، صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة بالشراكة مع المتصدر الكويت الذي يتفوق بفارق الأهداف، مرشحا للفوز على الجهراء نظرا للمستويات التي يقدمها كل طرف هذا الموسم حتى الآن.



ويدخل العربي المواجهة قادما من خسارة مريرة على يد غريمه القادسية 1-2 في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير، لذلك فإن لقب الدوري سيكون مهما بالنسبة للجماهير العرباوية رغم المنافسة الشرسة. ويدرك مدرب «الأخضر، البوسني داركو نيستروفيتش، أنه لا مجال للخطأ في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين واعتماد الفريق فقط على خطورة المغربي حمزة خابا، ويفتقد العربي جهود سلطان العنزي وسلمان العوضي وحسن حمدان للإصابة.



أما الجهراء، فهو يعيش موسما صعبا في ظل مشاكله الإدارية، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات، رغم بعض الإزعاج الذي يخلقه فريق المدرب عبدالله الشلاحي للفرق الكبيرة أحيانا.



وفي المباراة الثانية، على السالمية، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، الحذر من الشباب، الثامن برصيد 14 نقطة، في ظل صفقاته المميزة الجديدة في الانتقالات الشتوية بعدما ضم «أبناء الأحمدي» التونسيين بلال عيفة ويوسف بن سودة والاستوني بوغدان فاستسوك.