

يعقوب العوضي



احتل الكويت المركز الثاني في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة للأندية والتي اختتمت مساء أمس على الصالة الرئيسية بمجمع صحارى العماني وذلك بعد خسارته المباراة النهائية من الريان القطري بنتيجة 3-0، وجاءت الأشواط للفريق القطري كالآتي: 25-18 و25-22 و25-13. واختتم القادسية مشاركته في البطولة باحتلال المركز السادس عقب خسارته أمام نظيره السيب العماني 0-3، وذلك ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة التي شاركت فيها 10 فرق. وكان صحار العماني قد احتل المركز السابع بعد فوزه على نظيره بني ياس الإماراتي الذي حصل على المركز الثامن، بينما استطاع الابتسام السعودي أن يحقق المركز التاسع بعد انتصاره على شباب الحسين الأردني ليحتل الفريق الأردني المركز العاشر. ومن زاوية أخرى، فازت سيدات سلوى الصباح على نادي تل درة السوري 3-0 في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات وتصدرن المجموعة الثانية في البطولة.



إلى ذلك، يلتقي العربي برصيد 33 نقطة مع برقان بـ 34 نقطة في الـ 7.15 مساء اليوم على صالة اتحاد الكرة الطائرة بضاحية صباح السالم في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، حيث يسعى الفريقان للابتعاد بفارق النقاط قدر المستطاع في ظل تأجيل مباريات كاظمة والكويت والقادسية لارتباطاتهم في المشاركات الخارجية، إذ تمثل مباراة اليوم فرصة كبيرة للتقدم في جدول الترتيب العام ولو مؤقتا، فالعربي يحتل الصدارة بنتائج الأشواط فيما يليه برقان ثالثا رغم فارق النقاط، وذلك حسب القوانين الدولية الجديدة لحسبة النقاط ونقاط الأشواط.