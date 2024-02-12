

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم على الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي منافسات دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية 2023-2024 والذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية بجانب الإدارة العامة للتعليم الخاص ضمن خطة الاستراتيجية للاتحاد مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 حيث سيلتقي ضمن منافسات المجموعة الثانية منطقة الفروانية مع منطقة الجهراء يعقبها في العاشرة مواجهة منطقة الأحمد التعليمية مع منطقة حولي ضمن المجموعة الأولى، وكانت القرعة قد ضمت في المجموعة الأولى كلا من: الأحمدي وحولي ومبارك الكبير، بينما جاءت الفروانية والجهراء والتعليم الخاص والعاصمة في المجموعة الثانية.



من جانبه، أكد مشرف عام دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية د.علي الضاحي إن اللجنة الفنية انتهت من كل الأمور لانطلاق الدوري الذي يمثل المتنفس لطلاب المرحلة الثانوية للكشف عن مواهبهم من أجل دعمهم. وقال: تم إجراء التصفيات التمهيدية في كل المناطق لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المناطق من خلال الأجهزة الفنية والإدارية للمناطق التعليمية.



وعلى الجانب ضمن منافسات الجولة الختامية للأدوار التمهيدية لدوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية الذي يقام على صالة جامعة الخليج، تقام اليوم 3 مواجهات، حيث يلتقي منطقة الأحمدي مع الجهراء في المجموعة الأولى ويتقابل منطقة العاصمة مع مبارك الكبير في الثانية، وتختتم اللقاءات بمباراة الفروانية مع التعليم الخاص B، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المربع الذهبي ليقام بنظام الدوري من دور واحد ويحصد اللقب صاحب المركز الأول بأعلى النقاط.