

اختتمت فعاليات البطولة المفتوحة لرياضات قوة الرمي في نسختها الثانية، والتي استضافتها الكويت للمرة الثانية بمجمع الأرينا مول خلال الفترة من 25 حتى 27 يناير الماضي بإشراف الاتحاد العربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، وبتنظيم من د.إسماعيل رضوان، حيث كانت عرسا رياضيا جمع فرسانا وأبطالا يمثلون 4 دول.



وقد حققت البحرين المركز الأول، فيما جاءت الكويت ثانية ومصر ثالثة والأردن رابعة، كما حصد اللاعب سيف هاني ميداليتين، ذهبية وبرونزية.



وقد حضر البطولة كل من رئيس الاتحاد البحريني وعضو الاتحاد العربي سيد ياسين على رأس الوفد البحريني لقوة الرمي الرسمي وعدد من الرياضيين والفنانين والمشاهير من الكويت ومصر منهم أحمد النجار ودعاء نصر وبطل العالم علاء سيالة وجمهور مشجع للفرسان والأبطال.



وخلال البطولة تم الإعلان عن الدورة التدريبية واختبار الترقيات والدرجات التي سيجريها وبحضور رئيس الاتحادين الدولي والعربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس البروفيسور د.وليد قصاص.