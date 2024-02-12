

يعقوب العوضي



تستمر منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري العام لكرة اليد اليوم بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي في الـ 5.00 من مساء اليوم العربي مع الكويت، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، تليها المباراة المرتقبة بين كاظمة والقادسية في الـ 7.00 مساء.



وفي السياق ذاته، انتهت مواجهة النصر مع الصليبخات بالتعادل 35-35 ليربح كل فريق نقطة، فيما فاز السالمية بصعوبة بالغة على اليرموك 30-29، وتغلب خيطان على الساحل 40-30.

وعودة إلى لقاءي اليوم، فإن الكويت حامل اللقب يبحث عن افتتاح مشواره بإيجابية وبنقطتين تضمنان بداية جيدة وانطلاقة سليمة في البطولة نحو المشوار المؤهل إلى الدوري الممتاز، في المقابل يبحث العربي عن استعادة مكانته التاريخية بين كبار اللعبة والوصول إلى الدوري الممتاز دون التعرض لأي نتائج سلبية، ولن تكون مهمته سهلة على الإطلاق اليوم.

وفي اللقاء الثاني، لطالما كانت مواجهات كاظمة والقادسية تتسم بالقوة والندية، لاسيما أن مدرب «البرتقالي» اليوم هو مدرب القادسية السابق بوزو الصربي، والذي يعرف «الملكي» خير معرفة، وفي الطرف الآخر فان «الأصفر» لديه الكثير من المفاجآت.