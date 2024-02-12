

حقق أرسنال فوزا كاسحا على مضيفه وست هام يونايتد 6-0 على ستاد «لندن» ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل سداسية «المدفعجية» كل من ويليام ساليبا (32)، وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و63)، وغابرييل (44)، ولياندرو تروسارد (45+2)، وديكلان رايس (65).



وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثالث بالتساوي مع صاحب المركز الثاني مان سيتي الذي لعب مباراة أقل، فيما يأتي «المطارق» بالمركز الثامن برصيد 36 نقطة.



إلى ذلك، اقتنص نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا من ملعب نوتينغهام فورست 3-2 أمس الأول. وتقدم نيوكاسل بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق برونو جيمارايش، لكن أنتوني إيلانجا أدرك التعادل لنوتينغهام (26)، وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف فابيان شار الهدف الثاني لنيوكاسل، لكن كالوم هودسون أودوي رد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وتقمص برونو جيمارايش دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لنيوكاسل (66) ليهديه ثلاث نقاط غالية.



الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 36 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نوتنغهام عند 21 نقطة في المركز السادس عشر. ويلتقي اليوم كريستال بالاس مع تشلسي في ختام المرحلة.