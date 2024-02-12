

جدد ريال مدريد تفوقه على مفاجأة الموسم جيرونا وقطع خطوة مهمة نحو استعادة اللقب من غريمه برشلونة، باكتساحه 4-0 أمس الأول على «سانتياغو برنابيو» في المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور وثنائية الإنجليزي جود بيلينغهام.



وسبق لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن تغلب على جيرونا 3-0 أيضا ذهابا، ثم جدد الفوز السبت على الفريق الكاتالوني ما سمح له بتوسيع الفارق الذي يفصله عنه في الصدارة إلى 5 نقاط. وكان الفوز في «سانتياغو برنابيو»، معقل ريال حيث لم يذق طعم الخسارة هذا الموسم، سيسمح لجيرونا بمواصلة الإيمان بحلمه المجنون، وهو إحراز اللقب ما سيجعله أول فريق يحطم هيمنة الثلاثي برشلونة وريال وأتلتيكو منذ أن توج فالنسيا قبل 20 عاما وتحديدا موسم 2003-2004. وخاض جيرونا اللقاء من دون مدربه ميتشل بسبب الإيقاف في لقاء عاد خلاله فينيسيوس بعدما غاب عن «الديربي» ضد أتلتيكو بسبب الإصابة، فكان حاسما في انتصار فريقه، وغاب عن «الملكي» مدافعيه الألماني أنتونيو روديغر وناتشو بسبب الإصابة. وأبدى المدرب الإيطالي أنشيلوتي، سعادته بفوز فريقه، وقال: «قدمنا أفضل مباراة، متكاملة في كل شيء، كانت لدينا مشاكل ورغم ذلك تعاملنا مع الأمور بالشكل المطلوب، أحاول فعل أفضل ما لدي لإحضار أفضل ما في مجموعة اللاعبين، وهذا هو مفتاح كل شيء».



وأشاد بلاعبه جود بيلينغهام، بقوله: «هناك أمور لدى جود تذكرني بزيدان، ولكن زيزو كان متفوقا على الصعيد الفني، وبيلينغهام لديه قدرة على التوغل أكثر».



إلى ذلك، واصل ريال سوسييداد تقهقره بسقوطه على أرضه أمام أوساسونا لأول مرة منذ 2005 بنتيجة 0-1، وعاد فياريال من ملعب ألافيس بتعادل إيجابي 1-1، ويلتقي اليوم في ختام الجولة ألميريا مع ضيفه أتلتيك بلباو.