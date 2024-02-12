

تابع باريس سان جرمان حامل اللقب عروضه القوية في الدوري الفرنسي لكرة القدم وحقق فوزه الثالث تواليا عقب تخطيه ضيفه ليل 3-1 في ظل غياب نجمه كيليان مبابي، ضمن المرحلة الحادية والعشرين أمس الأول على ملعب بارك دي برانس.



وباغت ليل الذي دخل إلى اللقاء وهو لم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري قبل أن يسقط بشكل مفاجئ أمام ليون في الدور الرابع لكأس فرنسا 1-2، أصحاب الأرض، مفتتحا التسجيل بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة بفضل التركي يوسف يازجي، لكن النادي الباريسي رد بسرعة معادلا النتيجة عبر البرتغالي غونسالو راموش (10)، وساعد لاعب ليل البرازيلي أليكساندرو ريبيرو، سان جرمان على التقدم بتسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (17)، وحسم راندال كولو مواني النقاط الثلاث بهدف ثالث لفريقه (80). ورفع سان جرمان المتصدر الفارق بينه وبين نيس الثاني الذي يلعب الأحد بمواجهة موناكو، إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد ليل عند 35 نقطة في المركز الرابع. وغاب مبابي، هداف الدوري بـ 20 هدفا، عن المباراة بعدما فضل المدرب الإسباني لويس إنريكي إراحته تمهيدا لمباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسييداد الإسباني الأربعاء.



وقال إنريكي بعد المباراة: «كان من الطبيعي أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء من أجل إراحته، لو كانت مباراة نهائية لكنت أشركته».



وذكر المدرب الإسباني أن مباراة ليل كانت «متكاملة فهي تشبه مواجهة بريست الماضية في الكأس، وما ينتظرنا أيضا عندما نواجه ريال سوسييداد في دوري الأبطال».



وفي مباراة أخرى، تغلب لنس على ضيفه ستراسبورغ 3-1.