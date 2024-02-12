

انتزعت جنوب أفريقيا المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا التي اختتمت مساء أمس في كوت ديفوار بمواجهة بين البلد المضيف ونيجيريا على اللقب، وذلك عقب فوزها على الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أمس الاول.



وكان المنتخب الجنوب أفريقي بقيادة المدرب البلجيكي هوغو بروس يمني النفس ببلوغ النهائي لأول مرة منذ 1998 عندما خسر أمام مصر، والثالثة في تاريخه المتوج بلقب واحد أحرزه عام 1996 على أرضه على حساب تونس في مشاركته الأولى بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، لاسيما بعد المشوار المميز الذي شهد إقصاءه المغرب، رابع مونديال 2022، من ثمن النهائي بالفوز عليه 2-0، لكنه سقط أمام نيجيريا بركلات الترجيح 2-4 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. أما من جهة الكونغو الديموقراطية، المتوجة بطلة عام 1968 تحت مسمى الكونغو كينشاسا وعام 1974 تحت مسمى زئير ونالت المركز الثالث عامي 1998 و2015 بمسماها الحالي، فخرجت أمام كوت ديفوار المضيفة 0-1.