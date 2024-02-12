



خطا باير ليفركوزن خطوة مهمة نحو إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على خصمه المباشر بايرن ميونيخ بطل المواسم الـ 11 الماضية 3-0 ضمن المرحلة الحادية والعشرين السبت على ملعب «باي أرينا». ورفع ليفركوزن (55 نقطة) الفارق بينه وبين العملاق البافاري في الصدارة إلى 5 نقاط. وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات (31 مباراة، منها 27 انتصارا و4 تعادلات).



وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في أليانز أرينا انتهى بالتعادل 2-2. وظهر لاعب بايرن المخضرم توماس مولر غاضبا وقال: «كان ليفركوزن يقوم بالمخاطرات، يبحث عن الحلول ويلعب كرة قدم».



من جانبه، رفض تشابي ألونسو، أن يكون فريقه سينافس على التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وقال عقب المباراة: «أردنا أن نكون قادرين على المنافسة، لقد قمنا بعمل رائع، وكان انضباط الفريق وتماسكه رائعا، لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص، بينما هم لم تتح لهم أي فرص تقريبا، لدي فريق عظيم، ولاعبون رائعون، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء بمفردي، لدينا طاقة كبيرة وهذا هو المفتاح، ليس هناك سر، اللاعبون يؤمنون وهذا ما نريده».



وعن حظوظ ليفركوزن في التتويج باللقب، قال: «سنتحدث في شهر مايو، علينا أن نكون واقعيين ونبقي أقدامنا على الأرض».



من جهة أخرى، تعادل أوغسبورغ مع لايبزيغ 2-2، وعاد هايدنهايم بفوز ثمين على حساب مضيفه فيردر بريمن 2-1، وانتهت مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه دارمشتات 0-0، وفاز أونيون برلين على ضيفه فولفسبورغ 1-0، فيما تعادل فرانكفورت مع بوخوم 1-1.