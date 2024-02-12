

ذكر الاتحاد الصيني لكرة القدم أنه لا يعتزم تنظيم أي مباراة يشارك فيها ليونيل ميسي، ما يشير إلى إلغاء المباراة الودية، التي كان من المفترض أن يخوضها منتخب الأرجنتين ضد كوت ديفوار، في مارس المقبل بالعاصمة الصينية (بكين).



وجاء إعلان الاتحاد الصيني، بعد قيام السلطات الرياضية في مدينة هانغتشو الصينية الجمعة بإلغاء ودية بين الأرجنتين ونيجيريا، معتبرة أن «الظروف غير مواتية لإقامة اللقاء. وجاء هذا كإشارة إلى عدم مشاركة ميسي في مباراة استعراضية لفريقه إنتر ميامي الأميركي، في هونغ كونغ، ما أثار غضب الجماهير المحلية. وأكد الاتحاد الصيني، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن «بكين لا تخطط، في الوقت الحالي، لتنظيم أي مباراة يشارك فيها ميسي». ولم يتمكن ميسي من المشاركة في مباراة هونغ كونغ بسبب الإصابة.