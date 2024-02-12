فاز فيلم «أوبنهايمر» بالجائزة الرئيسية بين المكافآت التي تمنحها نقابة المخرجين الأميركية «دي جي إيه»، والتي تشكل في العادة مؤشرا مهما لما ستكون عليه جوائز الأوسكار، ما عزز التوقعات بحصول مخرجه كريستوفر نولان هذا العام على اللقب السينمائي الأبرز بعد طول انتظار.



فالمخرج البريطاني الذي غالبا ما تحقق أفلامه الضخمة إنتاجيا نجاحا تجاريا كبيرا لكنها لا تتمكن دائما من انتزاع جوائز سينمائية، حصل على لقب أفضل فيلم خلال الاحتفال الخامس والسبعين بتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركية.



وقال نولان عن فيلمه الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية جيه روبرت أوبنهايمر ويؤدي دوره فيه الممثل الايرلندي كيليان مورفي «فكرة أن زملائي يرون أنني أستحق هذه الجائزة تعني لي الكثير». وسبق أن رشحت 4 من أفلام نولان السابقة، وهي «ميمينتو» Memento و«ذي دارك نايت» The Dark Knight و«إنسيبشن» Inception و«دانكرك» Dunkirk لجائزة «دي جي إيه» الكبرى، لكن أيا منها لم يفز بها.



وبات في إمكان المخرج أن يتوج فيلمه الشهر المقبل في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، بعد إخفاقه 5 مرات في الحصول على المكافأة الكبرى. ونال «أوبنهايمر» هذه السنة 13 ترشيحا.