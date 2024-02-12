

محمد الجلاهمة



أحبط رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد أحدث محاولة لتهريب المواد المخدرة بإخفائها عقب عمليات جراحية في أغنام حية، وجرى استخراج 5 كيلو حشيش و20 ألف حبة مخدرة من داخل 20 رأس غنم جرى ذبحها بعد العثور عليها داخل أحد الجواخير في منطقة كبد.



وأوقف رجال المكافحة 3 وافدين اعترفوا بتهريب هذه الكمية من المواد المخدرة بالطريقة المبتكرة وأقروا بأنهم هربوا الأغنام عبر ميناء الدوحة.



وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى العميد قبازرد عن تمكن 3 وافدين من إدخال كمية من المخدرات في أغنام حية عبر ميناء الدوحة، وعليه جرى عمل تحريات والعثور على الأغنام في جاخور بكبد قبل أن تفرغ المخدرات فيها، وتوقيف الوافدين ومصادرة المضبوطات.



وذكر المصدر أن الوافدين اعترفوا بأن الأغنام أجريت لها عمليات جراحية في إحدى الدول المجاورة وجرى تسليم الأغنام حية وإدخالها إلى البلاد.