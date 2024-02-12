

وقّعت دولة الكويت على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع عن الجانب الكويتي وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، وعن الجانب الإماراتي وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها على ضوء الاتفاقية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بين البلدين.



كما تتضمن الاتفاقية العديد من المزايا فيما يتعلق بالمواطنين بين البلدين والشركات التي تؤسس في الدولتين للانتفاع من مميزات الاتفاقية، ومنها منح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات ومنها الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والفوائد والعلامات التجارية او براءة اختراع، وتنظم الاتفاقية منح المؤسسات الحكومية الاستثمارية إعفاءات من ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والاتاوات والأرباح الرأسمالية، بالاضافة إلى تعريف المقيم في الدولتين وكذلك إجراءات الاتفاق المتبادل لحل النزاعات التي قد تنشأ مستقبلا من خلال السلطات الضريبية بين البلدين.



الجدير بالذكر أنه ستقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية في دولة الكويت، ومن ثم دخول الاتفاقية حيز النفاذ من خلال مخاطبة وزارة الخارجية للمضي قدما في الإجراءات الدستورية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء ومن ثم احالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها والتصديق عليها وإصدارها بقانون.