حث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضمان أمن السكان المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أي عملية عسكرية مرتقبة.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن طلب من نتنياهو خلال اتصال هاتفي ضروروة اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأضاف ان الرئيس الاميركي طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتركيز على المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة.



وأكد مسؤول إسرائيلي أن المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو استمرت 45 دقيقة وركزت على عملية رفح المحتملة ومفاوضات الرهائن في القطاع.



وأفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ بايدن بأن «إسرائيل ستلتزم بالقانون الدولي في عمليتها في رفح».