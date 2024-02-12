عاد من الموت، غيّر مدربه بعد نهاية دور المجموعات، وعلى عكس كل التوقعات حقق اللقب الأغلى والأصعب.. انه منتخب كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا 2023 عقب الفوز على نيجيريا 2-1 في النهائي.

شهد اللقاء الذي أقيم في ملعب ألساني واتارا بالعاصمة أبيدجان تتويج منتخب الأفيال باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015 وذلك رغم تقدم منتخب نيجيريا بهدف القائد ويليام تروست إيكونغ حيث قلب فرانك كيسي وسيباستيان هالر الطاولة وقادا "أفيال" كوت ديفوار لإحراز اللقب الغالي على حساب "النسور".

المدرب إيمرس فاي تولى المهمة في منتصف البطولة خلفا لجاسيه الذي أقيل قبل التأهل لدور الـ 16 عقب الخسارة من غينيا الاستوائية 4-0.

وأصبح إيمرس فاي أصغر مدرب يحقق اللقب القاري منذ نسخة 1998، والمدرب المحلي رقم 18 الذي يتوج باللقب والثالث على التوالي.

ورغم اعتراضات جماهير كوت ديفوار على قرارات جاسيه قبل البطولة بضم سيمون أدينجرا وسيباستيان هالر رغم الإصابة إلا أن الفرنسي كان محقا، كلاهما شارك متأخرا في البطولة وساهما في التتويج فصنع أدينجرا هدف الفوز الذي سجله هالر العائد من مرض السرطان.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده من الألقاب لـ 3 بالتساوي مع نيجيريا وخلف غانا كما بات منتخب كوت ديفوار أول منتخب ينظم البطولة ويتوج باللقب منذ مصر في 2006.

وأصبح سيرج أورييه وماكس جرادال الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ الأفيال برصيد لقبين بعدما توجا من قبل بلقب 2015.

والآن نحن في انتظار نسخة 2025 والمقررة إقامتها في المغرب.

وبالعودة الى اللقاء، فمن ركنية نفذها لوكمان وشتتها الدفاع في عمق منطقة الجزاء لتجد رأسية قوية من ويليام تروست إيكونج قائد "النسور" ليودعها في الشباك في الدقيقة 38 مسجلا الأول للنسور الخضر.

وأصبح إيكونج ثاني مدافع يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من أمم إفريقيا منذ الليبي علي البشاري في نسخة 1982.

وبات ثاني لاعب يسجل في مباراتي نصف النهائي والنهائي منذ المصري محمد ناجي جدو في 2010.

وسجل تروست 5 أهداف في البطولة من أصل 6 تسديدات على المرمى. كما أصبح أكبر لاعب يسجل في النهائي بعمر 30 عاما و5 أشهر منذ الكاميروني إيمانويل كوندي (31 عاما و8 أشهر) ضد نيجيريا في نهائي 1988.

ولأول مرة يستقبل منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا هدفا بعد 4 نهائيات خاضها من قبل انتهت بالتعادل 0-0.

وفي الشوط الثاني وبعد ضغط مستمر وكبير من كوت ديفوار ومن ركنية ايضا استطاع فرانك كيسي وبرأسية قوية أن يسجل هدف التعادل بعد خروج خاطئ من نوابيلي في الدقيقة 62.

وأصبح كيسي صاحب أول هدف لكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تاريخيا، وأول لاعب يسجل هدفين للأفيال في النسخة الحالية، حيث سجل قبله 5 لاعبين هدفا واحدا فقط.

وفي الدقيقة 81 أودع هالر هدف التقدم والفوز الغالي باللقب بعد عرضية أدنجرا ليخطفها قبل المدافع إيكونج من لمسة بسيطة لكنها فنية جدا.

جوائز البطولة

•حصد إيميري فاييه مدرب منتخب كوت ديفوار جائزة افضل مدرب في امم افريقيا 2023 بعد الاداء المبهر الذي قدمه الفريق معه وتوج في النهاية باللقب الغالي.

•حصد منتخب جنوب افريقيا جائزة اللعب النظيف.

•‏ قائد منتخب نيجيريا المدافع ويليام تروست إيكونغ، حصد أفضل لاعب في البطولة.

•‏رونوين ويليامس حارس منتخب جنوب افريقيا حصد أفضل حارس في البطولة.

•قائد منتخب غينيا الاستوائية المهاجم ‏إميليو نسو، حصد جائزة هداف أمم افريقيا 2023 برصيد 5 أهداف.