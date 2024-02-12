ترأس وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية لدولة الإمارات العربية محمد بن هادي الحسيني، وبمشاركة مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.فهد محمد التركي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، وبحضور الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.



كما ترأس وزير المالية الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى الثامن للمالية العربي، وذلك للمقارنة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة، كما استعرض تجربة دولة الكويت بهذا الشأن وبمشاركة المعنيين من صندوق النقد الدولي.



وعلى هامش اجتماعات المنتدى التقى د.أنور المضف نظيره وزير المالية في جمهورية مصر العربية د.محمد معيط، ومدير مركز السياسات والإدارة الضريبية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) منال كورين، وذلك في إطار بحث تعزيز العلاقات بين دولة الكويت والدول الصديقة والمنظمات الدولية.