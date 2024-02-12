عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري، عن انطلاق مؤتمر الكويت الـ 23 لطب وجراحة العيون تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، خلال الفترة من 15 - 17 فبراير الجاري في فندق "والدروف استوريا".

وذكر د.الفودري في تصريح صحافي، بأن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة 46 خبيرا من مختلف دول العالم ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وايطاليا واسبانيا وهولندا وبريطانيا، وكذلك من دول أسيا ( الهند واليابان ) ، وعلى الصعيد الاقليمي فسيشارك خبراء من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، كما سيشارك في المؤتمر جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون ورئيس الجمعية "الرمدية" المصرية.

وأكد د.الفودري على أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات العلمية مع الاطباء العالميين، ومواكبة أفضل وأحدث البروتوكولات الطبية العالمية في مجال طب وجراحة العيون.

وبين د.الفودري أن المؤتمر سيضم محاضرات وورش عمل عن كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون، ومن ضمن تلك الورش ( إصابات آلعين الطارئة، وجراحة المياه البيضاء ، وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وكذلك عن حقن البوتوكس واستخدامه فى علاج بعض أمراض العيون )

ونوه الى أن المؤتمر سيحتوي لأول مرة في دولة الكويت على نظام محاضرات مزدوجة على قناتين سمعيتين يتداولون تخصصات مختلفة في طب العيون مما سمح لزيادة عدد المحاضرين و المحاضرات في جميع التخصصات من "القرنية و الماء الابيض و الشبكية و ضغط العين وعيون الأطفال والحول ومحجر العين والجفون والقناة الدمعية وأعصاب العين.