قال سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، اليوم الاثنين، إن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وأضاف السفير الشيخ ثامر الجابر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان زيارة سمو أمير البلاد إلى مملكة البحرين تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد ان العلاقات بين دولة الكويت ومملكة البحرين كتاب لا تنتهي صفحاته من الأخوة والمحبة والخير فهي تتجاوز جميع المفردات السياسية والدبلوماسية لاسيما أنها تعود إلى ما قبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتزداد كل يوم متانة على أساس الأخوة الصادقة والأسرة الواحدة والمصير المشترك.

ونوه بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة وثوابت راسخة متجذرة تتوارثها الأجيال ومواقف منسجمة وموحدة لدعم القضايا العربية والإسلامية حاملين رسالة واحدة لدول العالم مفادها أن الاستقرار والسلام والتنمية أحد ركائز الأمن والسلم الدوليين.

وختم السفير الشيخ ثامر الجابر تصريحه بالقول: "بعون الله وتوفيقه ستكون زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى مملكة البحرين ناجحة بكل المقاييس بين أهله وإخوانه في بيته الثاني مملكة البحرين العزيزة على الكويت الكويتيين".