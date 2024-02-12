أسامة أبو السعود

التقى صباح اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي، بوفد قضائي من دولة قطر برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي إبراهيم المهندي، في إطار تفعيل برنامج الزيارات العملية للمحاكم العليا ومحاكم التمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وتم الترحيب في الوفد في بلدهم الثاني دولة الكويت، وتم التعرض للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والقضاء والقانون ، والرغبة والعزم على تطويرها وتكثيفها بما يخدم توطيد وتعزيز وإثراء التعاون المشترك.

وسيقوم الوفد بزيارة مرافق ودور العدالة والإلتقاء بالمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء .