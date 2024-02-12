القاهره هناء السيد

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالسياسة الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مثمنا جهود سموه البنّاءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وخصوصا القضية الفلسطينية.

وأكد خلال لقائه مندوب البلاد الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري، بمقر المندوبية بالقاهرة، أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية لدعم الأشقاء في فلسطين، وكذلك دورها المحوري في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه ثمّن السفير المطيري إسهامات البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جهوده ساهمت بشكل كبير في التنسيق والتعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية التي يتبناها البرلمان العربي.