زار وفد مؤلف من رئيس مهرجان الزمن الجميل والأعضاء الفيرا يونس خالد السيد، ميرنا مكرزل ومادلين مطر الفنان اللبناني فادي إبراهيم الذي بدأ يتماثل للشفاء في المستشفى حاملاً معه درعاً تكريمياً لفنان لبناني أعطى من قلبه وصحته للدراما اللبنانية بكل مراحلها، وكأن إستقباله للوفد مؤثراً جداً فشكر رئيسه د.هراتش على هذه اللفته الجميله ، وعلى متابعته أخبار فناني الزمن الجميل واهتمامه بهم ،ووجه من خلال حديثه مع الوفد رسالة إلى جمهوره ومحبيه،هذه الرسالة سوف تُبث في الحفل الذي يجري التحضير له ، وبانتظار ذلك الوقت يبقى السؤال هل سيكون فادي حاضراً فيه؟