برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أقامت كلية علي الصباح العسكرية حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين.



هذا، وقد هنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين على نيلهم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن فخره واعتزازه بالرعاية الأميرية السامية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23)، مشيدا بما وصل إليه أبناؤه الخريجون من مستوى أكاديمي وعملي يؤهلهم للانضمام إلى إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي، داعيا إياهم إلى ترجمة الدروس العلمية والمهارات الميدانية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بالكلية إلى واقع عملي ملموس تستفيد منه وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم، وأن يعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنهم وحمايته والذود عنه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، على ما بذلوه من جهود وعمل مخلص دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من الضباط.



حضر مراسم حفل توزيع الشهادات وكيل وزارة الدفاع الشيخ

د.عبدالله المشعل، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.