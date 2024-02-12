وشائج المحبة ووحدة المصير ترسّخ ما يجمع البلدين من شراكة إستراتيجية فاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية

الكويت والبحرين تمضيان في صوغ البرامج التنموية المشتركة ومبادرات ترتكز على أسس قويمة وعلاقات رصينة

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح أمس أن العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين بلاده والكويت تتنامى بالتلاحم والتقارب الأخوي المتجذر والشراكات المؤثرة في نهضة البلدين.



وأشاد الصالح، في تصريح صحافي، بالسجل المشرف من النجاحات الثنائية والإنجازات المشتركة التي حققها البلدان، مشيرا إلى أن وشائج المحبة ووحدة المصير التي تمتاز بها روابط البلدين ترسخ ما يجمعهما من شراكة استراتيجية فاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية.



ولفت إلى ما تحظى به مسارات التنسيق والتعاون من دعم ومساندة رفيعة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال الصالح إن الكويت والبحرين تمضيان في صوغ البرامج التنموية المشتركة والمبادرات التي ترتكز على أسس قويمة وعلاقات رصينة، وذلك انعكاسا لحرصهما على حصد المزيد من البناء والازدهار على ما تحقق من منجزات تعود بالخير والنفع عليهما.



وأكد أن الكويت والبحرين تقدمان نموذجا بارزا في العلاقات المتأصلة ضمن المنظومة الزاهرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.