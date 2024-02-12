عبدالعزيز الفضلي



واصلت وزارة التربية جهودها لمتابعة مشروع نظام البصمة التي بدأت بتطبيقه تجريبيا الأحد في المدارس الحكومية بمراحلها التعليمية المختلفة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الجهات المعنية في الوزارة رصدت في اليوم الأول 400 ألف عملية إجراء بصمة للمعلمين، مشيرة إلى انه لوحظ أن المعلم قام بإجراء بصمة أكثر من مرة بسبب ظهور عدم قبولها أو كلمة شكرا الأمر الذي أدى إلى إعادتها مرة اخرى.



وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية بمركز نظم المعلومات تعمل على معالجة كل المشاكل المتعلقة بشأن البصمة وتسهيل إجرائها بشكل صحيح، موضحة أن توقيع كشوف الدوام الخاصة بالدخول والانصراف مستمرة حفاظا على حقوق المعلمين، مضيفة انه لن يتم تطبيق البصمة بشكل نهائي دون التأكد من جميع الإجراءات وأنها صحيحة وسليمة، لافتة إلى أننا حاليا في فترة تجربة لمعرفة السلبيات إن وجدت ومعالجتها.



وفي سياق آخر، منحت وزارة التربية العلاوة الدورية لموظفيها من معلمين وإداريين والتي كان مقرر لها شهر يناير بعد أن تم تأجيلها.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن القطاع الإداري انتهى من إجراءات المراجعة والتدقيق على الأسماء المستحقة للعلاوة التي وصلت إلى ما يقارب 20 ألف معلم وإداري مشيرة إلى أنها ستصرف بأثر رجعي لموظفي الوزارة بالوظائف العامة والمعاونة.



وبينت المصادر أن بعض الموظفين ستصرف لهم الشهر الجاري والبعض الآخر خلال مارس، منوهة أن هناك من الموظفين تم اعتماد رواتبهم للشهر الجاري وبالتالي فالوقت لا يسعفنا لإضافة العلاوة إما البقية فما زالت إجراءاتهم مستمرة ومن الممكن اضافة العلاوة الدورية لهم مع الشهر الجاري.



يذكر أن «التربية» تمنح العلاوة لموظفيها منهم في شهر يوليو والآخر بشهر يناير.