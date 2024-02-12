بحث وزير الصحة د.أحمد العوضي مع وفد الكلية الملكية الكندية العالمية سبل التعاون المشترك ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي العالمي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية كمعهد للتدريب التخصصي للأطباء والجراحين والاعتماد البرامجي لثلاثة برامج تدريب والبدء بعملية الاعتماد لمزيد من البرامج.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة على هامش استقبال الوزير لوفد الكلية الذي يزور البلاد في إطار تعزيز التعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي يعود إلى عام 2016 وسبل تفعيل الاتفاق المبرم في سبتمبر 2023 بين المعهد والكلية.



وأشار البيان إلى التعاون بين الجانبين والمشاركة في أكثر من 40 ورشة عمل لتطوير كفاءة الأداء لمديري البرامج ومساعديهم والمدربين ورؤساء لجان الامتحان والخاضعين للاختبار وتطوير القدرات المؤسسية لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ليواكب التدريب العالمي.

وقال منسق اتفاقية التعاون بين المعهد والكلية د.ميثم حسين، بحسب البيان، إن زيارة الوفد الكندي للبلاد تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين حيث يشارك في ورشة عمل تمتد ليومين.



ولفت حسين إلى أن الورشة تتضمن في محورها الأول تدريب مديري البرامج ويحضرها 46 من مديري البرامج ومعاونيهم كما تناقش في محورها الثاني سبل تطوير الامتحانات ويحضره 52 من رؤساء لجان الامتحانات ومعاونيهم.



وأوضح أن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك مع الكلية الملكية ومن ذلك المشاركة بتحرير وطباعة الامتحانات والإشراف على الامتحان النهائي للبورد الكويتي لـ 25 برنامجا تدريبيا ومشاركة أكثر من 100 ممتحن خارجي من الكلية في امتحانات برامج البورد الكويتي.