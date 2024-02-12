

استقبل المستشار في ‫الديوان الأميري ‫الشيخ ‫فيصل الحمود المالك الصباح الباحثة فادية طالب الرفاعي والدكتور شرف خالد الشرف وذلك بمناسبة فوز الباحثة فادية الرفاعي بالمركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة ممثلة عن جامعة الكويت (كلية الحقوق) في المسابقة العالمية (نموذج الأمم المتحدة) في جامعة كوين ماري في لندن وتلك الجائزة تعكس المستوى العلمي المتميز لطلبة جامعة الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود العلمية محل تقدير القيادة السياسة متمنيا لها ولجميع الطلبة وجميع كوادرنا الشبابية في تحصيلهم العلمي تحقيق ما يصبون إليه نحو مزيد من الازدهار والرفعة في المجال البحثي والأكاديمي.



ومن جهتها، أعربت الباحثة فادية طالب الرفاعي بسعادتها وشكرها على ما لاقته من ترحيب واهتمام وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أول من تواصل معها وبارك لها بهذا الإنجاز ومن ابرز الداعمين للشباب.



ومن جهة أخرى، أعرب دكتور القانون الدولي ومشرف المؤتمر شرف الشرف بسعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب واهتمام من قبل الشيخ فيصل الحمود. وعلى صعيد متصل أكد الحمود على أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل والكوادر الكويتية المتميزة والباحثين والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية.