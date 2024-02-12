توزيع «ماجلة رمضانية» لأبناء الحضانة العائلية المستقلين بالتنسيق مع «زين» و«إحياء التراث»

أبواب القطاع مفتوحة أمام الفرق التطوعية بعد أخذ الموافقات المسبقة لتنظيم مختلف الأنشطة



بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز ساري حرص الوزارة على إشراك نزلاء «الرعاية الاجتماعية» في كل المناسبات والاحتفالات، معلنا إعداد برنامج خاص بالأعياد الوطنية ينطلق 15 فبراير الجاري تحت شعار «عز وفخر» حيث سيتم رفع العلم برعاية وزير الشؤون وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ومن ثم تنطلق الاحتفالات داخل الدور الإيوائية بكل الإدارات التي تقدم الخدمات للنزلاء: المسنين، والأحداث، والحضانة العائلية.



وقال ساري في تصريح لـ «الأنباء»: كما سيتم تنظيم المخيم الربيعي لـ 21 نزيلا من القطاع خلال الشهر الجاري من قبل إدارة التوعية والإرشاد تحت شعار «نعمة وطن»، إلى جانب تنظيم مكتب المراقبة الاجتماعية - الرعاية اللاحقة في إدارة الأحداث احتفالا بالأعياد الوطنية في 13 الجاري.



وبشأن مشاريع المرحلة المقبلة، قال: جرياً على العادة السنوية واستعدادا لشهر رمضان المبارك، هناك العديد من المشاريع ستنفذ في القطاع بالتنسيق مع جمعية إحياء التراث الإسلامي، ومنها «إفطار صائم» ويشمل توزيع وجبات الإفطار للعمالة داخل القطاع إلى جانب الاستعداد لتوزيع «ماجلة» رمضانية لأبناء الحضانة العائلية المستقلين بالتنسق مع «إحياء التراث» وشركة زين للاتصالات إلى جانب تنظيم الإفطار الجماعي للنزلاء والعاملين بحضور وزير الشؤون، كما ستكون أبواب القطاع مفتوحة لاستقبال الفرق التطوعية لتقديم البرامج خلال شهر رمضان، وذلك بعد الحصول على الموافقات المسبقة.



وبين أن الوزارة تعمل على قدم وساق للتحضير للاحتفال بيوم اليتيم العربي، متوجها بالشكر لجميع العاملين داخل القطاع على تواجدهم المستمر مع النزلاء وتوفير احتياجاتهم والسهر على راحتهم.



وحول أعداد المستفيدين من خدمات القطاع، بين انه يقدم خدماته لنزلاء الدور الإيوائية ويبلغ عددهم 179 نزيلا موزعين كالآتي: إدارة المسنين 17 نزيلا، وإدارة الحضانة العائلية 112 نزيلا و«الأحداث» 50، مشيرا إلى أن المستفيدين من خدمات القطاع غير الإيوائية يبلغ 5209 منهم 3781 مسنا، و959 يتيما و469 حدثا، حيث تقدم لهم كل الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية.