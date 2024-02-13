

كشفت الفنانة أصالة عن أنها تأثرت وبكت بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي «It›s ok» الذي يتحدث عن حياة الفنانة إليسا، وتم عرض الحلقة الأولى منه عبر منصة «نتفليكس» قبل أيام قليلة.



ووجهت أصالة رسالة إلى إليسا بعد مشاهدة الفيلم، قالت فيها: «علمي الصدق البساطة الإصرار، علمينا نحنا محتاجين كتير لنتعلم، لنتقبل، لنصارح، لنواجه حالنا والدنيي، للمرة التانية بسهر على حكايتك وبرجع ببكي وبرجع بتأثر، كتير حلوة الحكاية لأنك فيها قصه بتعلم، شكرا إنك قدرتي تحافظي على شخصك لأنه هوه اللي ضوالك فنك يا حلوتنا صديقتي القريبة».



وأعادت إليسا نشر الرسالة، وردت عليها: «دايما حكيك حلو وبفوت عالقلب دغري وبفرحو!، بفرح بصداقتنا وبعتز فيا وبصدقا، وحقيقتة قلال يللي بعبرو متلك وبوزعو بكرم حب صادق هيك كلنا منتعلم منو».



وكشفت الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقي «It›s Ok» لإليسا، بحسب موقع «فوشيا»، عن قصص وحكايات تتعلق بعائلتها منذ الطفولة، إلى جانب ظهور صور لوالديها زكريا ويمنى خوري للمرة الأولى، وتفاصيل خاصة بمرحلة مرضها بسرطان الثدي.