

القاهرة ـ محمد سامي



قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري تأجيل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز والتي كان مقررا لها 19 الجاري لأجل غير مسمى، حيث صرح رئيس اللجنة وعضو الجبلاية عامر حسين بالقول «الأهلي سيخرج لمواجهة شباب بلوزداد وميدياما الغانى يومي 16 و23 فبراير خارج مصر فمن الصعب إقامة مباريات بينهما ولذلك تقرر تأجيل مواجهة الأحمر أمام طلائع الجيش إلى موعد يحدد لاحقا».



وأوضح حسين أن تحديد موعد نهائي كأس الرابطة المصرية سيكون نهاية الموسم، مؤكدا أنه لا نية لإلغاء كأس مصر في نسخته الجديدة 2024. وأضاف «موعد مباراة الديربي بين القطبين في قمة الدوري المصري ستكون في أبريل المقبل».



وتستأنف اليوم الثلاثاء منافسات الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام طوال مدة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، ففى إطار الجولة الـ 12 يستضيف الجونة (العاشر برصيد 13 نقطة) المصري البورسعيدي (السابع بـ 16 نقطة) في الخامسة مساء بتوقيت الكويت، فيما يلتقى البنك الأهلي (الرابع عشر بـ 9 نقاط) مع سموحة (السادس بـ 16 نقطة) في الثامنة مساء.