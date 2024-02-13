تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة د. ناتاشا بيرتش موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا الصديقة، أعربت فيها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت، راجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية. هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لرئيسة سلوفينيا، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق سيباستيان بينيرا اتشينيكي، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.