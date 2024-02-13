الزيارة توطيد لوشائج القربى والأخوة التاريخية الراسخة والصلات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. وستعزز الشراكة الإستراتيجية المتميزة وتوحيد الرؤى بالقضايا الإقليمية والدولية



أكد سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح المالكي أمس الاثنين أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرفيع المستوى إلى مملكة البحرين ولقاء سموه مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوها بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.



وقال السفير المالكي في تصريح لـ «كونا» إن هذه الزيارة المهمة هي استمرار لزيارات قيادة الأسرتين الكريمتين عبر الأزمنة والعصور، وتعبير عن صور المحبة المتواصلة وتوطيد لوشائج القربى والأخوة التاريخية الراسخة والصلات المتينة، وهي بلا شك ستعزز مزيدا من أواصر التلاحم والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تتصف بها العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وتوحيد الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها صاحب السمو الأمير إلى مملكة البحرين بعد تقلده مسند الإمارة لتكون مملكة البحرين ضمن قائمة أولى زيارات الدولة التي يقوم بها سموه للمنطقة، مما يؤكد مكانة مملكة البحرين الخاصة عند صاحب السمو.



واختتم السفير المالكي تصريحه مرحبا بضيف البحرين الكبير «ضيفا وأخا كريما عند أخيه صاحب الجلالة الملك المعظم في رحاب مملكة البحرين وشعب البحرين الذي يكن للكويت قيادة وشعبا كل الاحترام والتقدير».