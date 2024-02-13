شهدت الكويت والبحرين في السنوات الأخيرة عددا من المحطات المهمة في مسيرة علاقاتهما المتميزة منها توقيعهما في ابريل عام 2019 ثماني وثائق للتعاون في مجالات عديدة ضمن أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في «المنامة» بمشاركة مسؤولي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.



وتتعلق تلك المذكرات بمجالات التجارة الإلكترونية والشؤون الجمركية وتبادل المعلومات والأخبار وحماية البيئة والثقافة والفنون والزراعة والثروة البحرية وتطوير العلاقات التجارية.



وحرصا من البلدين على تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في هذا المجال، فقد وقعا في يوليو 2023 على هامش الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين في المنامة مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز العمل الأمني المشترك انطلاقا من روابط الاخوة التاريخية.



وتطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية البحرينية في تعزيز الأمن المجتمعي منها برنامج مكافحة العنف والإدمان (معا) ودورة في حماية الناشئة والشباب من خلال التطوير المستمر وإطلاق مناهج جديدة وبرنامج (تعافي) الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات ومشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.



ويرتبط البلدان باتفاقيات في مجال التعليم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة فيما تستقطب جامعاتهما عددا من طلبة البلدين الذين يدرسون في تخصصات مختلفة.