العلاقات بين الكويت والبحرين كتاب لا تنتهي صفحاته من الأخوة والمحبة والخير

تجمع البلدين الشقيقين مواقف منسجمة وموحدة لدعم القضايا العربية والإسلامية



قــال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر أمس الاثنين إن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيه ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إضافة جديدة في رصيد العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



وأضاف السفير الشيخ ثامر الجابر في تصريح لـ «كونا» ان زيارة صاحب السمو الأمير إلى مملكة البحرين تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكد ان العلاقات بين الكويت ومملكة البحرين كتاب لا تنتهي صفحاته من الأخوة والمحبة والخير، فهي تتجاوز جميع المفردات السياسية والديبلوماسية لاسيما أنها تعود إلى ما قبل العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وتزداد كل يوم متانة على أساس الأخوة الصادقة والأسرة الواحدة والمصير المشترك.



ونـــوه بمــا يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة وثوابت راسخة متجذرة تتوارثها الأجيال ومواقف منسجمة وموحدة لدعم القضايا العربية والإسلامية حاملين رسالة واحدة لدول العالم مفادها أن الاستقرار والسلام والتنمية من ركائز الأمن والسلم الدوليين.



وختم السفير الشيخ ثامر الجابر تصريحه بالقول «بعون الله وتوفيقه ستكون زيارة صـاحب الســمو الأمير إلــى ممـــلكة البـحرين ناجحة بكل المقاييس بين أهله وإخـــوانه فــي بيـــته الثاني مملكة البحرين العزيزة على الكويت والكويتيين».