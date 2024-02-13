بحث وزير الصحة د.أحمد العوضي مع وفد الكلية الملكية الكندية العالمية سبل التعاون المشترك ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي العالمي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية كمعهد للتدريب التخصصي للأطباء والجراحين والاعتماد البرامجي لثلاثة برامج تدريب والبدء بعملية الاعتماد لمزيد من البرامج.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة على هامش استقبال الوزير لوفد الكلية الذي يزور البلاد في إطار تعزيز التعاون مع معهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي يعود إلى عام 2016 وسبل تفعيل الاتفاق المبرم في سبتمبر 2023 بين المعهد والكلية.