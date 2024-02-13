قدم النائب سعود العصفور اقتراحا برغبة جاء كما يلي: يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل عام من فرص وظيفية محدودة، وبالنظر للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نجد أن الاتفاقية أفردت المادة 27 لما يتعلق بجانب العمل والعمالة، ويمكن أن يستدل من الاتفاقية على مجالات توظيف الصم في المجتمع على النحو التالي: موظف قطاع عام ـ موظف قطاع خاص ـ مهنة متخصصة في سوق العمل ـ مدرب ـ معلم/ معلم مساعد، لكن تعاني فئة الصم من تهميش رغم تمتعهم بالكفاءة ودرجات علمية عالية تؤهلهم للقيام بدور مهم في خدمة المجتمع، فالتنمية لا يمكن ان تقتصر على مواطنين دون غيرهم، ويجب تكريس العدالة والمواطنة بمشاركة كل من يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة بحيث ينال الجميع حقوقه ويقوم بواجباته التي نص عليها الدستور.



وفي الدول المتقدمة، استحدثت وظائف خاصة لفئة الصم في جميع المراحل التعليمية مثل: المعلم المساعد او مترجم لغة الاشارة، الذي يؤذي خدمات مهمة عديدة لكل من الطالب والمعلم تساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية للطلبة ذوي الاعاقة، حيث تكمن وظيفته الرئيسية في التعامل مع عدد من الطلاب في مجموعات صغيرة تحتاج الى دعم ومساندة من نوع ما، الأمر الذي يكون نواة لدمج الصم في الهيئات التعليمية وايضا تطبيقا للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: توظيف الطلبة الصم من خريجي كليتي التربية الاساسية والدراسات التجارية ـ كل في تخصصه ـ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوظائف ادارية وتعليمية مساندة ومترجمي لغة اشارة.