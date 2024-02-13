أسامة دياب



أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت حملة بعنوان «انتو مستقبلها» احتفالا بالعيد الوطني وعيد تحرير الكويت الموافقين لـ 25 و26 فبراير. تسلط هذه الحملة، والتي تستمر لمدة أسبوعين، الضوء على قصص نجاح وإنجازات الخريجين الكويتيين من الجامعات الأميركية وبرامج التبادل.



وأوضحت السفارة الأميركية في البلاد في بيان صحافي أنها تسعى لتعزيز سبل التفاهم والتعاون بين الكويتيين والأميركيين من خلال برامج التبادل الثقافي والتعليمي والتي تهدف بدورها إلى تمكين الشباب الكويتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل وتأهيلهم للفرص القيادية.



وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، تقدم السفارة الاستشارات التعليمية والقنصلية لتسهيل عملية التسجيل في الجامعات وفي برامج التبادل، وذلك عن طريق الندوات التعريفية التي تقام في المدارس والجامعات وعبر الارشادات التي يتم بثها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. و«تتضمن حملة» انتو مستقبلها «عدة فعاليات وأنشطة مثل المعارض التعليمية، وحفلات استقبال وتعارف للخريجين، ومقابلات تلفزيونية وإذاعية مع خبراء في الدراسة في أميركا واختصاصيين في التأشيرات الطلابية، بالإضافة إلى زيارات للمدارس الخاصة في الكويت.



وأضافت السفارة: من خلال هذه المبادرات، نأمل في تشجيع المزيد من الكويتيين على مواصلة تعليمهم في الجامعات الأميركية والمشاركة في برامج التبادل لدينا. ويتطلع فريق EducationUSA التابع للسفارة الأميركية إلى الترحيب بالطلاب وأولياء الأمور في معرض Q8EduEx في الفترة من 14 إلى 15 فبراير الجاري في أرض المعارض بمشرف (صالة 8).



وختم البيان بتوضيح أنه من الممكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، عبر التواصل مع المستشاري على العنوان التالي: «[email protected] وزيارة الموقع على www.EducationUSA.org».