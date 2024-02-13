يخطط برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتقديم مساعدات مستهدفة بقيمة مليار دولار في سورية لعام 2024، مع التركيز على الأسر الأكثر تضررا.



وجاء القرار بعد إعلان عن توقف برنامج المساعدات الغذائية العامة في سورية ديسمبر الماضي بسبب نقص التمويل، باستثناء الدعم المقدم لـ 110.000 شخص في ستة مخيمات شمال شرقي سورية.



ويحذر تقرير للبرنامج من أن الوضع الإنساني في سورية «مقلق» مع احتياج 80% من السكان للمساعدات الإنسانية و55% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.



وذكر التقرير أنه جرى تعديل خطة برنامج الأغذية العالمي للتركيز على الفئات الأشد احتياجا مع تخفيض الميزانية من 1.5 مليار دولار في 2023 إلى مليار دولار في 2024.



وسيطبق البرنامج تخفيض المساعدات بما يتناسب مع الاحتياج في كل المحافظات السورية بمختلف مناطق السيطرة.



وقال البرنامج إنه قدم المساعدة لـ 3.5 ملايين شخص في سورية خلال ديسمبر، بما في ذلك 242.000 شخص من خلال تحويلات نقدية بقيمة 3.3 ملايين دولار، وهو آخر توزيع لمساعداته.