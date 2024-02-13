اختتمت كلية العلوم الإدارية، ممثلة بمركز التميز في الإدارة، البرنامج التدريبي لإدارة المرافق بنسخته الرابعة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وكرمت خريجي البرنامج، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتدريب والمختبرات د.نواف العبدالجادر، وناصر الشيخ نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف في الهيئة العامة للشباب، ود.أنور الشريعان مدير وحدة الاستشارات والدراسات بمركز التميز في الإدارة ود.هاشم الطبطبائي رئيس فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب.



في البداية، رحب القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتدريب والمختبرات د.نواف العبدالجادر بالحضور، مهنئا المتدربين على نجاح البرنامج، مؤكدا حرص جامعة الكويت على بناء قنوات مختلفة بين شتى مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، مشيدا بالدور التنموي الذي تؤديه الهيئة العامة للشباب في دعم الشاب الكويتي لصقل مهاراته وتنمية قدراته وتطوير أفكاره من خلال توفير جو وبيئة عمل ممتازة لخلق مشاريع تنموية تسهم في ازدهار سوق العمل.



وبين العبدالجادر أن مركز التميز يقوم بتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة وتعزيز الخدمات الاستشارية في عدة مجالات وذلك من خلال الاستعانة بعدد من المستشارين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بمختلف تخصصاتها التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الإدارية.