بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة ناصر الجدعان بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على شارع ناصر المبارك.



وقال الجدعان إن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية، كما وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل الثانوية بمساحة 12م 7م في منطقة مشرف قطعة 6 محطة 2. وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م و16.5م في منطقة مشرف بالقطعة 6، كما تمت الموافقة على تعديل وضع القسائم من 145 إلى 153 والمحولين أرقام 55A- B55 بمنطقة الصديق قطعة 4 وفقا لأحكام القانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، موضحا أن اللجنة حفظت الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.



وذكر أن اللجنة أحالت إلى لجنة العاصمة طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 5 موقع مقترح 3، وأبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن عمل مطبات صناعية في شارع خالد عبد اللطيف المسلم بمنطقة السلام قطعة 3 وذلك لدعوة مقدم الاقتراح. وأضاف أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب وزارة الصحة، بشأن تخصيص أرض بمحافظة حولي لإنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان، وذلك لمزيد من الدراسة، كما رفضت طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر بموجب قرار المجلس البلدي لصالح وزارة المالية، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن تحويل قسيمة إلى تجاري والواقعة في منطقة السالمية قطعة 6 للدراسة.