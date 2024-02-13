حصلت الطالبة فجر جمال العيسى على درجة الماجستير في علم النفس عن أطروحتها بعنوان «صدمات الطفولة وعلاقتها بأعراض الاكتئاب في مرحلة عمرية لاحقة»، بإشراف د.فاطمة سلامة عياد، وكانت اللجنة مكونة من رئيس اللجنة أ.د.هشام جاد الرب، والمناقش د.كامل فراج.



تناولت الدراسة موضوع صدمات الطفولة وعلاقتها بأعراض الاكتئاب لدى المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و60 عاما في الكويت، حيث صنفوا إلى مجموعات ثلاث حسب التشخيص النفسي، المجموعة الأولى ممن تم تشخيصهم بالاكتئاب، أما المجموعة الثانية من المشاركين فكانت من المشخصين بالاكتئاب المصحوب باضطرابات نفسية أخرى، وتحتوي المجموعة الثالثة على المشاركين الذين تم تشخيصهم باضطرابات القلق.