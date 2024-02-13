فاز فريق طلبة كلية طب الأسنان بجامعة الكويت بالمركز الثاني بالمسابقة الطلابية ضمن فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان «إيدك» الثامن والعشرين والذي اختتم فعالياته مؤخرا في مدينة دبي والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر ومعرض بمجال طب الأسنان على مستوى العالم، والأكبر بالشرق الأوسط.



واستطاع الفريق المكون من الطالبات فجر النجار، وغالية الكاظمي، وزكية الحميضي، ومريم صفر، وديمة المطر، وبإشراف القائم بأعمال العميد المساعد للدراسات العليا والأبحاث د.فواز الزعبي، أن يحصد المركز الثاني بعد منافسة علمية مثيرة شملت 21 فريقا من كليات طب الأسنان بجامعات مختلفة من أنحاء العالم ضمن المسابقة المخصصة لفئة الطلبة بنسختها الخامسة عشر.



من جانب آخر، شاركت الطالبتين فجر النجار وأروى اللوغاني ببحثهما العلمي ضمن الملصقات البحثية المعروضة في المؤتمر بإشراف الأستاذ المشارك بقسم العلوم التعويضية بالكلية د.ميرزا رستم.