

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق عروض حصرية لكافة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، والتي تشمل فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت، ومسبقة الدفع وذلك لمكافأتهم بمناسبة الاحتفال بأعياد الوطنية، من خلال اكتساب فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، والحصول على جوائز نقدية قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 8000 دينار.



يستمر العرض من 1 ولغاية 29 فبراير 2024، حيث سيتم تتويج فائزين بجائزة نقدية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، إلى جانب الإعلان عن 24 فائزا بجائزة نقدية قيمتها 250 دينارا لكل منهم، وذلك من خلال السحب المقرر تنظيمه في 7 مارس المقبل بالمبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وتمكن هذه العروض المبتكرة للعملاء من دخول السحب، عند استخدام بطاقات KIB خلال التسوق وإنجاز عمليات الدفع مقابل مشترياتهم بما لا يقل عن 500 دينار كويتي للبطاقات الائتمانية و200 دينار كويتي لبطاقات مسبقة الدفع، خلال فترة العرص، حيث يحصل العميل طوال فترة العرض على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا، و3 فرص لكل 1 دينار يتم إنفاقه دوليا، بينما تمنح بطاقة السحب الآلي لحامليها 3 فرص مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه دوليا فقط.



وبهذه المناسبة، صرحت مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، ليلى نصرالله: نحن في KIB نحرص على تعزيز تجربة عملائنا المصرفية، عبر توفير عروض ومزايا وجوائز استثنائية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، مبينة أن بطاقات البنك الائتمانية توفر لحامليها باقة غنية من المزايا الاستثنائية، تشمل برنامج الاسترداد النقدي الذي يكافئ حاملي البطاقات باسترداد نقدي يصل لغاية 5% على صرفهم خلال شهر، وعروض حصرية على سلسلة من أفخم المطاعم داخل الكويت وخارجها، وخصومات على خدمات تأجير السيارات، وكذلك على خدمات التأمين المجاني للسفر، ودخول أرقى قاعات الانتظار في المطارات الدولية، وغيرها الكثير.



بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت، علي حناوي: نرى في إطلاق مثل هذه العروض الحصرية أسلوبا مميزا ينتهجه KIB لمكافأة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي، وتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي لدولة الكويت، والتي تلتزم فيزا بمواكبتها من أجل تحقيق تطلعاتها إلى التوسع في تقديم خدماتها الرقمية لشريحة أكبر من الأفراد والشركات في الكويت.