فيصل صرخوه: أواصر التعاون بين «كامكو إنفست» و«برقان» ستنعكس على العملاء بصورة استثنائية

فاروق بستكي: فرض الضرائب على الشركات يغطي النفقات الحكومية ويسهم في تحسين حياة المواطنين

طوني ضاهر: «برقان» يشهد تغييرات إيجابية.. ويواصل التزامه بتقديم حلول استثمارية تناسب العملاء

عبدالله الشارخ: التدفقات الأجنبية بالأسهم الخليجية كانت إيجابية في 2023.. ونتوقع استمرار هذا الزخم



طارق عرابي



استضافت شركة «كامكو إنفست» وبنك برقان أمس مؤتمر «الاستثمار 2024»، الذي عقد تحت شعار «وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك من قادة الفكر وخبراء القطاع، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية في الكويت والمنطقة.



وخلال كلمته الافتتاحية، سلط الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو إنفست» ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه الضوء على التعاون الاستراتيجي بين «كامكو إنفست» و«برقان»، لافتا إلى أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة، بل هو التزام بالتميز والابتكار، سعيا من كلتا الجهتين إلى تجاوز توقعات العملاء.



وتحدث صرخوه عن ضرورة التأسيس لمستقبل تؤدي فيه قدرات التعاون والمشاركة التي تجمع بين «كامكو إنفست» وبنك برقان إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء، ومع انطلاق فعاليات المؤتمر، شجع الحاضرين على تبني ثورة المعرفة وأوجه التعاون المحتملة والفرص الكامنة ضمن التحديات، ما يمهد لتأسيس مسار للنجاح في عالم دائم التغير.



إستراتيجية جديدة



من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر، خلال كلمته، أبرز النقاط المتعلقة ببعض التغييرات التي حدثت في البنك مؤخرا، متطرقا إلى المبادرات الداخلية والخارجية التي تم اتخاذها لتعزيز فريق الإدارة، وصياغة إطار استراتيجي قوي، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي مع «كامكو إنفست».



وركز ضاهر على الخطوات التي تم إنجازها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، كما ألقى نظرة ثاقبة حول الرؤية الاستراتيجية للبنك، كما كشف أيضا عن شعار البنك الجديد للخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعد بمثابة شهادة على تفاني بنك برقان في تقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمصرفية المصممة خصوصا لمواكبة حقبة جديدة من الخدمات الشخصية. وأشار إلى أنه من خلال هذه المبادرات يؤكد البنك على وفائه بتعهده بأن يحافظ على ريادته في مجال الابتكار، ما يضمن تلبية التطلعات المالية لعملائه عبر تقديمه خبرات وخدمات غير مسبوقة.



الجلسة الأولى.. استقطاب الاستثمارات والمواهب



في الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر، استعرض روبرت ويلوك من «إيكونوميست انتلجينس» الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات الإقليمية لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، مشيرا إلى الفرصة الفريدة التي توفرها التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



وقال «في الوقت الذي نرى فيه تزايد الانقسام بين الشرق والغرب، تتمتع تلك الدول التي تقع في الوسط جغرافيا وسياسيا بفرصة هائلة لسد هذه الفجوة، حيث يمكنها، بل يتوجب عليها، أن تقاوم الأصوات العالية التي تطالبها باختيار أحد الجانبين، وذلك حتى تتمكن من اقتناص الفرص الاستثمارية من كلا الاتجاهين».



وأضاف أن على الحكومات الإقليمية الاجتهاد لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، لاسيما في ظل المنافسة المتزايدة حتى بين الحلفاء الإقليميين، على جذب رؤوس الأموال والمهارات التي ستمهد الطريق لفتح المجال أمام المراحل التالية من النمو والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي ستحفز التنويع الاقتصادي الهادف.



بدوره، شدد المحلل النفطي المستقل كامل الحرمي، على أهمية النفط والمنتجات النفطية للاقتصاد الكويتي وتحدث عن المشاريع المشتركة الجديدة في القطاع التي تم التوقيع عليها مؤخرا، ولفت إلى الحاجة لخصخصة بعض المشاريع في القطاع، موضحا أن هناك العديد من القطاعات المربحة عن طريق الخصخصة، ويمكن للدولة الاحتفاظ بالعمليات الأساسية وفتح العمليات غير الأساسية للقطاع الخاص.



تحسين حياة المواطنين



من جانبه، تطرق عضو مجلس الإدارة المستقل لدى بنك الكويت الوطني وشركة المباني فاروق بستكي إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي، مسلطا الضوء على الاعتماد المفرط على العائدات النفطية وارتفاع النفقات الذي أدى إلى تسجيل عجز في ميزانية البلاد، وشدد في هذا الصدد على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الدعم للمستحقين، كما تحدث عن أهمية فرض الضرائب على الشركات لتغطية النفقات الحكومية، وبالتالي تحسين حياة الكويتيين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



ولفت بستكي إلى أن القطاع الخاص في الكويت ليس «شيطانا» كما يعتقد البعض، مؤكدا ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الدولة، ولافتا في هذا الصدد إلى أن المشكلة في الكويت هي أن أغلب القطاعات الاقتصادية خاضعة لسيطرة الحكومة التي تعتبر المنافس الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتعيين المواطنين، وذلك على العكس من باقي دول العالم التي أطلقت العنان أمام القطاع الخاص ليعمل ويبدع ويقود دفة الاقتصاد.



الجلسة الثانية.. توقعات أسواق الأسهم



وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تطرق رئيس إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» فيصل العثمان، إلى تقييم عام لأسواق الأسهم الإقليمية، وأثار تساؤلات بشأن المحفزات التي تم تحديدها لتكون محركات الأداء لعام 2024، وتوقعات أسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة، ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، وحساسية الأسواق الإقليمية للأحداث الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة.



أما نائب رئيس أول للأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» أنكور خيتوات، فقد أكد على أن المحركات المهمة للأسواق الخليجية ستظل هي العوامل الكلية مثل أسعار الفائدة وأسعار النفط خلال العام 2024، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول الخليجية لاتزال قوية، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي الإجمالي في المنطقة مدعوما بأسعار النفط المستقرة وخطط التوسع الأخيرة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.



وأضاف «فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، ربما ثلاث مرات، وتأثير ذلك على قطاعات معينة من أسواق الأسهم إقليميا، اتفق المشاركون على أن خفض سعر الفائدة الفيدرالي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية».



من ناحيته، قال رئيس قسم البحوث في «الراجحي كابيتال» مازن السديري «إذا نظرنا إلى عوائد الأرباح وعوائد التوزيعات في الأسواق الخليجية، فهي حاليا قريبة أو أقل من إجمالي عوائد السندات، ما قلل من جاذبية الأسواق. ونظرا للتكلفة المرتفعة للسيولة، فإن لها آثارا على تكلفة الاستثمار في الأسهم. وأخيرا، كانت هناك زيادة ملحوظة في تكلفة الأموال للبنوك، ما أثر على صافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي».



وحول مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، قال المدير التنفيذي للأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» عبدالله الشارخ «في العام 2023، شهد وزن الأسواق الخليجية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة نموا كبيرا، حيث ارتفع من نسبة 1.2% في العام 2017 إلى ما يقارب نسبة 7.1%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الثقل الخليجي في المؤشر مدفوعا بتخفيف حدود الملكية الأجنبية والإدراجات الجديدة».



وأضاف «أظهرت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى المنطقة الخليجية اتجاهات إيجابية، ما أدى إلى تدفقات خلال العام 2023. الجدير بالذكر أن الملكية الأجنبية في الأسهم الإقليمية تجاوزت نسبة 10%، باستثناء أرامكو السعودية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي، ما يؤدي إلى زيادة عمليات الإدراج وتطوير منتجات استثمارية جديدة».



استمرار تنظيم المؤتمرات لدعم التنمية بالكويت



تقدمت «كامكو إنفست» وبنك برقان بالشكر الى جميع الحضور والمشاركين في هذا الحدث المهم، لافتين إلى الإقبال الكبير على فعاليات المؤتمر، وذكرا في بيان مشترك أن مؤتمر الاستثمار 2024 يأتي كأولى الفعاليات في سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنويا لدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا مرموقا على المستوى العالمي، إضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمنزلة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر الجيوسياسية والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.



الجلسة الثالثة.. الاستثمارات العقارية أمام فرص هائلة في 2024 و2025



تناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر المشهد الديناميكي للاستثمارات العقارية من خلال أدوات الدين الخاصة، مبينة أن أدوات الدين الخاصة المتعلقة بالعقار وفرت عوائد جذابة معدلة وفقا للمخاطر على مدى السنوات القليلة الماضية.



وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست لندن» حسن فران ان الأعوام الثلاثة الماضية شهدت بعض التغييرات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام المستأجرين للعقارات التجارية، كما أشار إلى النشاط الاستثماري القوي على مستوى المنطقة وجاذبية عائدات هذا القطاع، باعتباره من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الاستثمار العقاري الدولي.



من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على أدوات الدين العقارية الخاصة باعتبارها من القطاعات الاستثمارية التي قدمت عائدات جذابة للغاية ومعدلة وفقا للمخاطر على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على هذه المنتجات الاستثمارية، كما يتضح من حجم رأس المال الذي جمعته صناديق أدوات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا.



وقال أن عامي 2024 و2025 سيوفران فرصا هائلة لدخول سوق الاستثمار العقاري الدولي، سواء من حيث الأسهم أو أدوات الدين – بعد المرور بفترة من التصحيح الشديد، إلا انهم أكدوا في الوقت ذاته على أن توافر العديد من الفرص يكمن في قطاعات معينة، مع الاعتماد أيضا على مرونة المستثمرين والقدرة على هيكلة الصفقات.



بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» محمد العثمان إلى التحديات والفرص القائمة في السوق قائلا:على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت محفوفة بالتحديات التي واجهت مالكي الأصول، إلا أننا متحمسون للفرص الاستثمارية التي بدأنا نلحظها في أسواق العقارات التجارية الدولية.



وأضاف «لقد وجدنا اختلالا في أسعار الأصول العالية الجودة في بعض الأسواق، ونعتقد أن نافذة الفرص سوف تضيق بمجرد أن تبدأ الأسواق بالتصحيح مع اتخاذ أسعار الفائدة مسار الهبوط، وهو ما نتوقع أن يحدث في وقت لاحق من العام الحالي».



ومضى العثمان يقول: «على صعيد الائتمان الخاص، ونظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وانسحاب بعض المقرضين التقليديين، فقد فتحت تلك الظروف السوق أمام (كامكو إنفست) لتوظيف رأس المال في قطاع لم يتسم بالجاذبية في السابق من حيث عائداته نظرا لانخفاض أسعار الفائدة آنذاك».



وأكد أن الدعم الحكومي والتغييرات التنظيــــمية ووجود العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية، أدت إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي.



الجلسة الرابعة.. 2.67 مليار دولار تمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط في 2023



ناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة من فعاليات المؤتمر التطورات التي شهدتها المنطقة في مجال الشركات الناشئة والمبتكرة والدعم الهائل والاهتمام الكبير الذي اكتسبه هذا القطاع من الحكومات والمستثمرين ورواد القطاع.



وفي هذا الخصوص، استعرضت نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» دلال الشايع بعضا من الخبرات الواسعة التي اكتسبتها الشركة واتجاهات القطاع من خلال تتبع البيئة التشغيلية للشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2017، مؤكدة أن الأفكار المميزة تحظى دائما بدعم المؤسسين وكبار المستثمرين في المراحل الأولى. وأضافت «لقد أدى الدعم الحكومي، والتغييرات التنظيمية، وظهور العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية على الساحة، إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي، وفي العام 2015، بلغ عدد الصفقات المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة 204 صفقات تم من خلالها جمع 291 مليون دولار لتمويل المشاريع المختلفة، بينما شهد العام 2023 جمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 2.67 مليار دولار من خلال 477 صفقة».



بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) نورة السرحان «لقد كان من الرائع حقا أن نشهد صعود كل من المؤسسين ذوي الرؤى والمستثمرين المميزين في الشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط طموحهم الجماعي وابتكارهم الضوء على عمق المواهب التي نمتلكها في نظامنا البيئي. في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نحن ملتزمون بدعم هؤلاء الرواد، والمؤسسين الذين لديهم أحلام كبيرة ومديري الصناديق الذين يدعمون تلك الأحلام، حيث يضعون الأساس للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في المنطقة».



من جانبه، قال الشريك التنفيذي في شركة «فيث كابيتال» محمد جعفر «يتطلب وضع الأسس لبناء شركة أو مشروع ناشئ التركيز على حل مشكلة قيمة لم يتم حلها بعد، وتوسعة النطاق المستهدف ليشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله بدلا من التركيز على السوق المحلية فقط». وشارك عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة «رائد فنتشرز» بوجهة نظره، قائلا «تقف السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام على عتبة ثورة تكنولوجية، وتوفر أرضا خصبة للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وبفضل ما تتميز به المنطقة من استثمارات استراتيجية في مجال الابتكار ونظامها البيئي الحاضن للشركات الناشئة الذي يتسم بسرعة التطور، تتوافر فرص غير مسبوقة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا.