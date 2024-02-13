تكريم المؤسسين للمجلس الوطني والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023



مفرح الشمري



تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والذي ناب عنه بالحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، انطلقت امس الاول النسخة 29 من مهرجان القرين الثقافي في مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والتي اطلق عليها دورة الشاعر والأديب الراحل عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله.



النسخة الجديدة من المهرجان تزامنت مع احتفال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمرور 50 عاما على تأسيسه، وتصدت لتقديم فقراتها الإعلامية ايمان النجم التي رحبت بالحضور مؤكدة على التقدم والازدهار التي تتمتع بها الكويت في جميع المجالات، في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



وبعد ذلك، ألقى وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري اكد فيها أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعمل على ترجمة توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، ما يؤكد دعم القيادة السياسية للثقافة والفنون والآداب في البلاد، وذلك من خلال إستراتيجية المجلس الوطني التي تحرص على تنمية الإنتاج الفكري وتطويره وإثرائه ونشر المعرفة الثرية، وتوفير المناخ المناسب للإبداع الفني والأدبي، واختيار وسائل نشر الثقافة والفنون الجميلة، وتوثيق الروابط مع الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والأجنبية.



وفي نهاية كلمته، هنأ الوزير المطيري الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.



ومن ثم انطلقت مراسم التكريم، حيث كرم الوزير عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار عددا من الرواد المؤسسين للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وهم الشاعر الراحل د.أحمد العدواني وتسلم تكريمه نجله معن، ود.سليمان العسكري صاحب فكرة مهرجان القرين الثقافي، ود.سليمان الشطي، والكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع وتسلم تكريمه نجله المخرج منقذ السريع، كما تم تسليم درع تذكارية لأسرة الأديب الراحل عبدالعزيز البابطين لتسمية هذه النسخة من المهرجان باسمه، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن شخصية المهرجان الشاعر القدير د.خليفة الوقيان الذي سلمه الوزير المطيري درعا تذكارية وشهادة تقدير لعطاءاته الكبيرة في الحركة الثقافية الكويتية والخليجية والعربية.



وبعدها، تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، وهم الشاعر عبدالرحمن النجار في مجال الشعر، د.نورية الرومي في مجال الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية، الفنان القدير محمد جابر العيدروسي في مجال الفنون المسرحية، كما تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وهم الفنان التشكيلي بدر منصور المنصور، والمخرج محمد سامي العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني، والمخرجة غادة أحمد السني في مجال الإخراج الإذاعي، ود.حامد علي الكوت في مجال التأليف الموسيقي، والكاتب عبدالهادي محمد العجمي عن فئة القصة القصيرة، ود.عبدالمحسن عايض القحطاني عن فئة الترجمة إلى العربية.



وبعد الانتهاء من مراسم التكريم، انطلق الحفل الموسيقي المسرحي الذي حمل عنوان «صدى الشعراء» الذي اشرف عليه الموسيقار د.عامر جعفر، بمشاركة فرقة «الأوركسترا الوطنية الأوزبكستانية» إلى جانب عازفي الإيقاع الكويتي والكورال، حيث قاد الفرقة المايسترو د.كمال الدين أورنبايف، بمشاركة الفنان القدير جاسم النبهان الذي قدم للحضور مجموعة من القصائد الشعرية الشعبية كتبها عدد من شعراء الكويت مثل بن لعبون وفهد العسكر وزيد الحرب، تبين اهتمام الكويت من القدم بالثقافة والفنون وصاغ هذه اللوحة الشعرية بأسلوب جميل ومترابط الشاعر د.خلف الخالدي.



وبتوزيع جديد من الموسيقار د.عامر جعفر، قدمت الفرقة مقطوعة «طلع البدر»، إلى جانب «صناع المستقبل» للشاعر يعقوب السبيعي والتأليف الموسيقي د.عامر جعفر الذي ألف كذلك موسيقى «طريق الحرير» التي نالت على استحسان الحضور.



ولأن الفرقة محترفة لأبعد الحدود، نجحت في تقديم الفن البحري بشكل جميل وزاده جمالا مشاركة النهام القطري منصور المهندي، الذي قدم وصلة ألفها موسيقياً د.عامر جعفر وأدخل عليها الايقاع الحركي الملحن القطري ناصر سهيم، وتضامنا مع غزة، قدمت الفرقة مقطوعة بعنوان «الطوفان» بتوزيع أوركسترالي تصدى له د.عامر جعفر.