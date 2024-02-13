

تقيم الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي حفلا موسيقيا وغنائيا بعنوان «راجعين» بمضامينها العديدة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مساء غد الأربعاء 14 فبراير في تمام الثامنة مساء بصحبة فرقة موسيقية يقودها المايسترو د.خالد نوري، في أمسية ستشهد التعريف بالهوية والثقافة الفلسطينية التراثية والحديثة من زوايا وطنية وإنسانية وجمالية، تقدم من خلالها المطربة والعازفة والملحنة ناي برنامجا يستند الى الحكايا الفلسطينية بشجنها وألمها وأملها، مع تقديم بعض الأغنيات الطربية من أقطار عربية عدة بأساليب فنية منها الكلاسيكي والمعاصر.



بهذا الشأن، عبر فيصل خاجة مدير عام شركة سين المنظمة للأمسية عن ترحيبه بالفنانة المتميزة ناي التي سطع نجمها غناء وعزفا وتلحينا منذ ظهورها الأول عام 2011 بمسيرة فنية جمعت بين الموهبة والعلم أهلتها لتقديم عروضها في أهم المسارح العربية والعالمية، مع نيلها درجة الماجستير في الموسيقى مع مرتبة الشرف من معهد أمستردام للموسيقى بهولندا، مشيرا إلى تميز شخصيتها الفنية التي تناغم بين الطرب العربي والموسيقى العربية والغربية والجاز، كما رحب بالضيوف والعازفين المصاحبين لها لوصولهم الى أرض الكويت، وهي الفرقة التي ستشترك فنيا مع عازفين ومؤديين من الكويت بقيادة المايسترو الكويتي د.خالد نوري في الأمسية المرتقبة يوم الأربعاء والتي ستشهد تقديم 16 قطعة غنائية وموسيقية منها: نشيد الأرض، أحن إلى خبز أمي، قصة عن القدس، أهو ده اللي صار، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الطربية العربية لتختتم الأمسية بأغنية «راجعين» المفعمة بالأمل والدعوة للعمل.



وأكد فيصل أهمية هذا الحدث وغيره من الأنشطة المماثلة والتي تهدف الى تقديم القضية الفلسطينية من منظور ثقافي وفني مهم، مستذكرا بهذا الصدد وبالتزامن مع شهر فبراير التجربة الكويتية المريرة مع الاحتلال 1990-1991 مع استحضار المقاومة الكويتية التي اتخذت أشكالا عدة كان الفن أحد أسلحتها عبر الفنون الأدائية التي تم تقديمها للشعوب العربية في ذروة المعاناة مثل مسرحية أزمة وتعدي والليلة المحمدية الخالدة التي أبدع من خلالها عبدالله الرويشد وسعاد عبدالله في ترجمة مشاعر الصامدين والتعريف بالقضية الكويتية العادلة خارج الكويت، مع الاستحضار وبفخر سيرة شهدائنا الأبرار، ومنهم الشاعر فائق عبدالجليل والملحن عبدالله الراشد اللذان قاوما الاحتلال بأغنية «ملحمة هتاف الصامدين» والتي تسببت بإعدامهما، رحمهما الله، مشيرا إلى تخصيص جزء من ريع الأمسية لدعم مشاريع الإغاثة الإنسانية في غزة.