

أطاحت ركلات الترجيح بفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خارج منافسات دوري بنك وربة للتعليم العالي لكرة القدم العشبي الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعد الهزيمة من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 2-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الشويخ.

كما نجح فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في العبور من نفق كلية الكويت التقنية بحصد بطاقة التأهل بركلات الترجيح أيضا 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتنتظر كلية الكويت للعلوم الفائز من مواجهة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية، بينما يتقابل جامعة الخليج مع الفائز من الجامعة الأميركية في الكويت وجامعة الكويت خلال الدور قبل النهائي.

وفي منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية بنين، فاز منتخب منطقة الفروانية على منطقة الجهراء 2-0، كما سقط منتخب منطقة الأحمدي في فخ الهزيمة أمام منطقة حولي.