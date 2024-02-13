

يعقوب العوضي



فاز الكويت على العربي بنتيجة 34-20 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام لكرة اليد، ودشن حامل اللقب مشواره بنقطتين فيما بقي رصيد العربي خاليا، انتهت مواجهة القرين مع برقان التي جمعتهما مساء أول من أمس بالتعادل 29 -29، وربح الفريقان أول نقطتين بمشوارهما في البطولة.



أدار المواجهة الحكمان ثامر أشكناني وعبدالله الحداد. وقد اعتمد المدير الفني للقرين الصربي زيكيا على كل من سلمان السماك، ومحمد السعيد، وفرج سالم في الخط الأمامي والمحترفين نيكولاي الصربي وأوليفر إلى جانب الخط الخلفي عبدالله المطوع ومحمد العربيد، وفيصل الحوطي، وهادي أشكناني ومحمد الجدي وحارس المرمى فهد العميري والذي تألق في التصدي لـ 18 فرصة محققة من المنافس. من جانبه، أشاد المدرب الوطني سعد سالم بأداء اللاعبين، مؤكدا أن الفريق قيد البناء، ويسعى الجهازان الإداري والفني إلى بناء فريق قوي للمستقبل.



في المقابل، اعتمد سعيد حجازي مدرب برقان على عيسى أحمد، والمحترف البرتغالي سيميدو والمحترف المصري مصطفى، ويوسف ضايف كقوة ضاربة والذي نجح في خلق عدة فرص، وحارس المرمى سليمان كمال وحسين كرم. وفي هذا الإطار، أكد حجازي أن المباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة خاصة أن التوقف أثر على جميع الفرق بالإضافة إلى أن برقان يعاني من عدم الاستقرار في التشكيل نظرا لعملية الإحلال والتجديد بين اللاعبين في سوق الانتقالات المحلية.



ومن زاوية أخرى أعلن الاتحاد الآسيوي موعد انطلاق بطولة آسيا للشباب مواليد 2006 والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران 3 مارس المقبل.



من جانب آخر، ستقام المباراة النهائية الفاصلة بين القرين وكاظمة تحت 19 عاما في الـ 6.00 من مساء غد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.