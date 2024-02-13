

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني بعد الخسارة من الفحيحيل 1-2 في الجولة الـ 15 من دوري زين الممتاز أن الفريق شارك في المباراة ولديه ما يقارب 8 لاعبين غائبين، لكن نحن فريق متكامل بوجود لاعبين تحت 21 الذين أشكرهم على المجهود والأداء الممتاز والقتال حتى النهاية ومحاولة العودة بالمباراة رغم قلة خبرتهم والتي خانتهم في الدقائق الأولى بسبب الارتباك.



وأشار العدواني إلى أن التوقف يؤثر على جميع الفرق خصوصا التي تكون في رتم تصاعدي، مشيرا إلى أن هدف النصر هذا الموسم هو البقاء ضمن الـ 6 الأوائل، ونحن حاليا في مركز مريح لكننا نريد حسم الأمور بشكل مبكر خلال الجولات المقبلة.



من جانبه، أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل السوري فراس الخطيب عدم رضاه عن أداء فريقه في الشوط الثاني من المباراة التي جمعته مع النصر.



وأشاد الخطيب بخصمه النصر، وقال: «واجهنا أحد أفضل الفرق التي تقدم كرة قدم ذات مستوى ثابت، وقد تمكنا من تقديم أداء رائع في الشوط الأول، ولكن عاب الفريق توالي إهدار الفرص السهلة للتسجيل، وهذا كاد يكبدنا نقاط المباراة في الشوط الثاني».



وأشار الخطيب إلى أن أحد أهم العناصر النفسية التي يجب توافرها لدى أغلب اللاعبين، هو طريقة التفكير أثناء المباراة، فالتقدم بهدف أو هدفين يجب ألا يكون كافيا، بل يستوجب معه المحافظة على جودة الأداء، بل رفع الرتم العام للفريق، لضمان الفوز، ولقطع الطريق على الخصم بالعودة للمباراة مجددا.



من جانبه، ذكر مدير الفحيحيل نجم العنزي أن الفريق يعاني بسبب عدم توافر ملاعب للتدريب، وقال: «تواجهنا مشكلة ذات تأثير كبير على الفريق بدنيا ونفسيا، حيث لا يوجد ملعب دائم للفريق، نظرا للإنشاءات الكبيرة في النادي، ما يجعلنا في حال دائمة من البحث عن ملعب ذي أرضية جيدة للتدرب عليه، وهذا الأمر غير متوافر على الأغلب».