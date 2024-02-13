

ناصر العنزي



يشهد ستاد جابر الدولي مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع الكويت برصيد 33 نقطة مع القادسية بـ 32 نقطة في صراع السباق على صدارة دوري زين في جولته الـ 15، وكعادتهما في إحياء التنافس بين فرق المقدمة، كما يلتقي كاظمة بـ 17 نقطة مع خيطان المتأخر بـ 7 نقاط على ستاد الصداقة والسلام من أجل تحسين المراكز.



الكويت بقيادة مدربه نبيل معلول تمسك بالصدارة حتى ما قبل مباراة منافسه العربي مع الجهراء أمس، وقد استعد لمواجهة اليوم أفضل استعداد لمواصلة الصدارة بعد آخر فوز له على خيطان بهدف قبل توقف الدوري، ورغم أن الأبيض قد خرج من مسابقة كأس سمو الأمير وهو حامل لقبها بعد خسارته من التضامن بركلات الترجيح، فإنه قادر على العودة بقوة في مباراة اليوم، حيث تعتبر منافسته مع القادسية حالة خاصة بينهما، معتمدا على عناصر ذات خبرة تساعد مدربه على اختيار الأنسب للمواجهة اليوم.



أما القادسية، فقد فاز في آخر مباراة له في الدوري على النصر مكنه من البقاء قريبا من الصدارة، وقد استعد لمباراة اليوم بقيادة مدربه محمد المشعان بعناصره التي حققت الفوز على العربي الخميس الماضي في نصف نهائي كأس سمو الأمير في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ويحسب ذلك للمدرب المشعان الذي نجح في أول اختبار «ديربي» له منذ توليه المهمة خلفا للمدرب محمد إبراهيم، ويدخل اليوم أيضا مع لاعبيه في اختبار آخر صعب يتطلب منه حيطة في الدفاع وتنظيما في الهجوم، ويغيب عن الأصفر مدافعه فيصل الشطي للإصابة، ومن المرجح عودة خالد ابراهيم أساسيا اليوم بعدما لعب بديلا في مباراة العربي الماضية.



وفي مباراة كاظمة وخيطان، فإن البرتقالي مازال متأرجحا في مستواه رغم بعض الإصلاحات التي أحدثها المدرب محمد دهيليس، وخرج من بطولة كأس سمو الأمير على يد السالمية، ويسعى اليوم إلى التقدم خطوة في مركزه، ولكن لن يكون طريقه سهلا إذا لم يحسن تصحيح أخطائه الدفاعية، أما خيطان فيأتي في المركز قبل الأخير بعدما خسر 9 مباريات وتلقت شباكه 27 هدفا.